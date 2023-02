Alghero, decolla la continuità

L'assegnazione delle rotte non è ancora definitiva. Ma a meno di clamorose sorprese da venerdì prossimo fino a fine ottobre saranno Ita e AeroItalia a garantire i voli in continuità territoriale per lo scalo di Alghero. Le due compagnie sono pronte a dividersi equamente la torta. AeroItalia, grazie a un ribasso del 10 per cento, si prepara a collegare il Riviera del corallo con Roma Fiumicino, Ita è invece in pole position per volare su Milano Linate. In teoria, fino alla mezzanotte qualunque vettore potrebbe farsi avanti per assicurare gli stessi i voli a tariffe agevolate senza esclusiva né compensazioni ma l'ipotesi è considerata improbabile. Per la Regione la partita è di fatto chiusa. "Il diritto alla mobilità di tutti i sardi è garantito, esulta il presidente Solinas, che avverte: "Ora è il momento di riaprire il confronto con Bruxelles per arrivare a un nuovo modello di continuità".