Sanremo, il trionfo di Marco Mengoni che ha scelto l'Isola per il suo videoclip

Con il brano “Due Vite” Marco Mengoni vince la 73ma edizione del festival di Sanremo. A dieci anni dalla vittoria con 'L'essenziale' (nel 2013) il cantante di Ronciglione torna a trionfare all'Ariston. Al secondo posto Lazza, al terzo posto Mr Rain, al quarto posto Ultimo, al quinto posto Tananai. Mengoni pochi mesi fa aveva scelto proprio la Sardegna per girare il videoclip della canzone vincitrice del Festival. Nel video le meravigliose dune di Piscinas ad Arbus. Soltanto su Youtube le visualizzazioni sono già 5 milioni e mezzo. A due professionisti sardi sono state affidate anche la regia del video, curata da Roberto Ortu, originario di San Sperate e diplomato in Media design all'Istituto europeo di design di Cagliari, e la direzione della fotografia, firmata da Francesco Piras, originario di Cagliari. "La scelta di girare il videoclip tra le dune di Piscinas - ha spiegato Francesco Piras, direttore della fotografia del video di 'Due vite' - deriva dall'immaginario del regista, Roberto Ortu, che si è ispirato a David Lynch. Lui voleva un ambiente come quello. Entrambi siamo sardi e sapevano che a Piscinas avremmo trovato le condizioni ideali".

Il video è stato girato a gennaio. "Eravamo in Sardegna per due settimane e il tempo - racconta Piras - cambiava continuamente. C'era sempre un forte vento ed era quasi impossibile fare delle previsioni certe. Ci siamo presi il rischio e, per fortuna, questo rischio è stato ben ripagato perché, alla fine, abbiamo avuto una giornata magnifica. La presenza di quel cielo così d'impatto, con le nuvole e con una luce molto bella, hanno esaltato i diversi piani, anche dal punto di vista prospettico".