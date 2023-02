Insetti a tavola? Confartigianato ribadisce il proprio no

Continua a suscitare perplessità, anche in Sardegna, l’autorizzazione concessa dall’Unione europea all’immissione sul mercato della farina di grillo o di altri insetti come nuovo “alimento”, i cosiddetti “novelfood”, ma anche l’introduzione del “nutriscore” e della dicitura “nuoce gravemente alla salute” sui vini e la produzione delle bevande alcooliche “dealcolizzate”. Quindi il paradosso sarà che i consumatori sardi potrebbero trovare nei banchi dei supermercati le locuste, la carne sintetica, i grilli e il vino con il “semaforo” ma forse non più il pecorino sardo, il prosciutto nostrano, la salsiccia di maiale brado isolano e il Cannonau, scatenando così a veri e propri “scontri alimentari”.

Con l’ok della Commissione si è dato il via libera alla vendita e all’utilizzo delle larve di verme della farina minore (Alphitobius diaperinus), del grillo domestico (Acheta domesticus), della larva gialla della farina (Tenebrio molitor) cosi delle cavallette (Locusta migratoria), che potranno, così, essere congelati, essiccati e trasformati in polvere e in prelavorati, per essere utilizzati per la produzione di una serie di alimenti come pane, crackers, grissini ma anche barrette ai cereali, prodotti a base di pasta, pizza o cioccolato, miele, stick energetici così come per preparati a base di carne e minestre. Ovviamente c’è da precisare che non si tratta di obbligo ma solo di opportunità; Confartigianato Sardegna, al contrario evidenzia la necessità di salvaguardare la vera e tradizionale farina isolana made in Sardegna.

Nel servizio Sonia Galleu, imprenditrice della farina (molitrice) di Ozieri e Delegata per l’Alimentazione di Confartigianato Imprese Sardegna - spiega “C’è molta preoccupazione nel settore alimentare artigiano sardo perché la Commissione Europea, anche in questo caso, vede il tutto con le lenti delle multinazionali a discapito delle produzioni artigianali. Queste proposte rappresentano nuove sconcertanti trovate per ammazzare, o quanto meno limitare, le eccellenze del Made in Italy e dare il colpo di grazia ai nostri agricoltori ed artigiani del cibo, il tutto in nome di fasulle ideologie “salutiste” e “green” che si vogliono proporre nei nostri consumi alimentari, non solo a discapito delle tradizioni, ma senza avere alcuna consapevolezza delle gravi conseguenze economiche oltre che culturali di tali decisioni”.