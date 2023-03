A maggio torna il Carbonia Film Festival

Dal 4 al 7 maggio torna il Carbonia film festival: quattro giorni di grande cinema, attraverso il progetto How to film the world. Organizzata dalla Società Umanitaria, quest'anno la rassegna ha al centro due temi: le migrazioni e il lavoro. L'ospite internazionale dell'edizione 2023 è la francese Claire Simon, che nella sua carriera ha alternato documentari e opere di finzione. Intanto prende il via il bando “Carbonia - Cinema giovani”, che permetterà a otto tra ragazze e ragazzi di partecipare come protagonisti a tutte le attività. Per partecipare è sufficiente compilare il form sul sito del festival.