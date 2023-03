Dowe batte Logan a Scafati, per la Dinamo quinta vittoria di fila

Un dialogo costante con coach Bucchi ha permesso a Chris Dowe di superare le difficoltà di inserimento. Le prime uscite ufficiali non avevano convinto, poi un infortunio lo ha tenuto quasi due mesi lontano dal parquet. Ma alla lunga i frutti del lavoro in allenamento si sono visti in campo, anche grazie agli spazi concessi da un acciaccato Gerald Robinson.

Nelle cinque vittorie consecutive deli biancoblu il play-guardia del Kentucky ha segnato 18 punti di media, nell'ultima vittoria a Scafati (80-90) 22 con 32 di valutazione. Nell’intero campionato Dowe è diventato il migliore dei sassaresi per valutazione complessiva, l’ottavo della lega. Alla vena realizzativa aggiunge infatti tanti assist e una grande difesa, anche contro avversari di maggiore stazza.

Ieri Dowe ha vinto il duello contro David Logan, che a suon di triple ha provato a interrompere la striscia vincente della Dinamo. E ha dimostrato, per ora, di essere l’ennesima scommessa vinta dalla dirigenza sassarese.

Contro Scafati è stato decisivo l’apporto della panchina, con Kruslin, Gentile, Treier e il solito Diop, bravo a mettere in cassaforte la vittoria con i tiri liberi nell’ultimo quarto. Sabato 18 contro Varese, sorpresa di questo campionato, la Dinamo proverà a mettere una seria ipoteca sul quarto posto finale.