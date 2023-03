Email antisemite ed esplosivo in casa, fermato un cittadino russo all'aeroporto di Alghero

E' stato fermato in aeroporto ad Alghero mentre cercava di imbarcarsi per la Spagna. Un cittadino russo è stato portato a bancali dalla Polizia di Stato di Sassari, perché indagato per fabbricazione e detenzione di esplosivi e per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le indagini nei confronti dell'uomo sono partite da alcune email dal contenuto minatorio e antisemita, che sarebbero state inviate a diverse Comunità Ebraiche italiane. Durante le perquisizioni nella sua casa, a Porto Torres, oltre al sequestro di materiale informatico e di cellulari, sono state individuate delle sostanze in polvere che, secondo le accuse, potevano essere combinate tra loro per realizzare esplosivi. Di fronte al pericolo di fuga, è scattata la misura precautelare del fermo e, ora, l'indagato è in carcere a disposizione della Procura e del Giudice che dovrà decidere sulla misura. L'inchiesta proseguirà per cercare di capire le reali intenzioni dell'uomo e l'eventuale coinvolgimento di altre persone.