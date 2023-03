Fusione degli aeroporti, le zone d'ombra

La fusione tra le società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia non ha messo tutti d’accordo. Il Consiglio Regionale l’aveva criticata come una scelta non condivisa con i territori, mentre ora guarda con preoccupazione le mire di F2i sullo scalo di Elmas, con la possibile creazione di una regia unica per tutti gli scali dell’isola.

Per molti imprenditori del Nord-Ovest il rischio è che Olbia ampli la stagione turistica a discapito di Alghero.

Stefano Lubrano, albergatore ed ex Sindaco di Alghero

Paure infondate per chi invece osserva la situazione dal nordest. I singoli territori, potrebbero essere difesi in sede di consiglio di amministrazione.