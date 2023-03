Presentato a Tempio il ventesimo Rally d'Italia

Novità e ritorni. E' la sintesi del ventennale del Rally Italia-Sardegna, presentata a Tempio dagli organizzatori, dagli assessori regionali all'ambiente, turismo e sport e alla presenza dei sindaci dei 15 comuni che saranno attraversati dalla rombante kermesse. La base a Olbia è, insieme, la novità e un ritorno alle origini. Un'edizione in cui motori e ambiente non entreranno in conflitto ma saranno esaltati.

La prova, sesta manche del campionato del mondo, si articola in 19 speciali, suddivise in tre tappe che copriranno quasi 335 chilometri, interamente su sterrato. Inizio il primo giugno. conclusione il 4. Un solo, immenso teatro: i graniti e le foreste della Gallura.