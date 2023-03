Bari Sardo, il maxisequestro di cocaina: il video dei carabinieri in azione

Operazione antidroga dei carabinieri di Bari Sardo. I militari hanno sequestrato 30 panetti di cocaina per un totale di 34 chili e un borsone con 300 mila euro in contanti. Due le persone arrestate dopo un mese di appostamenti. Un giovane di Bari Sardo con precedenti per spaccio e un residente veneto classe 1958. In casa del cittadino del piccolo centro ogliastrino sono state trovate anche munizioni e bombe artigianali.