A scuola di legalità con il rugby

Nel campo comunale di rugby di Sinnai, nel cagliaritano, la Polizia di Stato ha dato il via al "Progetto Legalità, Scuola, Rugby", una festa sportiva che vedrà la partecipazione dei poliziotti del XIII Reparto Mobile "Sardegna", degli istruttori del Club A.S.D. 7 Fradis Rugby e gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Maracalagonis e di Sinnai.

L'iniziativa, alla luce dei precedenti incontri avvenuti tra gli studenti e promossa a livello nazionale dalla Direzione Centrale per i Reparti Speciali tramite i Reparti Mobili, dalle Fiamme Oro della Polizia di Stato e dalla Federazione Italiana Rugby, prevederà lo svolgimento di attività che, tramite il gioco del rugby, possano valorizzare il concetto di sport e legalità, coinvolgendo gli alunni in queste due giornate in base alle differenti fasce di età.

Nel servizio il Comandante del Reparto Mobile della Sardegna Gianluca Andreini e la responsabile promozione e sviluppo del progetto per la FIR Elisa Attene.