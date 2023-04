Aeroporti, il presidente del consiglio regionale Pais: non ci siano cenerentole

La fusione fra gli aeroporti sardi non deve andare a scapito del ruolo, innanzitutto sociale, degli scali. A cominciare da quello di Alghero. Il presidente del consiglio regionale, Michele Pais, sostiene che il governo dell'isola deve tenere fermo questo obiettivo.

La difesa dell'aeroporto di Alghero non può essere basata sulla mera contabilità perchè deve rientrare in una visione dei trasporti che tenga conto delle esigenze dei territori. se la fusione con olbia rischia di affossare lo scalo di fertilia occorre premunirsi, anche perché la regione ha titolo per far sentire la sua voce perché ha ampiamente finanziato il fondo f2i che ha acquistato il 72 per cento delle azioni.

michele pais

presidente del consiglio regionale

dopo aver ceduto la maggioranza dello scalo di fertilia a f2i, nel 2016 il consiglio regionale deliberò anche un finanziamento di quasi 6 milioni di euro, in parte destinati a ripianare il debito e il resto per ricostituire il capitale sociale di competenza della regione. anche per questo, secondo pais tutti gli aeroporti sardi devono avere pari dignità e nessuno deve essere relegato al ruolo di cenerentola.