Allarme nella notte a Olbia, in via Quasimodo, dove un'auto in sosta è stata avvolta dalle fiamme. La richiesta di intervento è arrivata intorno a mezzanotte al centralino dei vigili del fuoco.

L' utilitaria, nonostante l'intervento immediato della squadra, è andata completamente distrutta.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia.