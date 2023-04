Crediti bloccati: l'Ance chiede aiuto alla Prefetta di Sassari

L'iniziativa, partita su scala nazionale, punta i riflettori sui crediti d’imposta congelati che le imprese edili non riescono più a monetizzare, perché il mercato è saturo e le banche non possono più acquistarli. Conseguenza del SuperBonus e delle promesse fatte dallo stato alle imprese, a cui l’attuale governo non ha ancora trovato una soluzione.