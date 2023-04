Europa Verde entra in Comune a Sassari

Europa verde fa il suo ingresso in consiglio comunale a Sassari. Il partito di Bonelli punta dritto alle prossime elezioni regionali e amministrative.

Il nuovo gruppo è composto da due consiglieri di opposizione, eletti in due liste civiche. Sono Lello Panu che arriva da Italia in comune e Marco Dettori, eletto per Futuro in Comune.

Apripista in Sardegna è stato Antonio Piu. Entrato in consiglio comunale con Italia in comune. Eletto alla Regione coi progressisti ha aderito nel novembre scorso al partito di Bonelli, che ora rappresenta il secondo gruppo d'opposizione nella aula di via Roma.