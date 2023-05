Giovane muore nello scontro tra la sua auto e un furgone

È morto sul colpo Alessandro Pisano, 24 anni, nato a San Gavino ma residente a Villamar. La sua auto si è scontrata con un furgone sulla strada provinciale Sp2 tra Villamassargia e Carbonia, all'altezza dello svincolo di Tanì in località Corongiu. In base a quanto ricostruito dai carabinieri di Carbonia, il giovane avrebbe invaso la corsia opposta, finendo all'improvviso di fronte al furgone, che non ha potuto evitarlo. A causare l'incidente, probabilmente, un insieme di cause: il maltempo, le condizioni del manto stradale, l'alta velocità e forse una distrazione. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita anche la fidanzata 23enne. Trasportata in elicottero al Brotzu di Cagliari, è ricoverata con una prognosi di 45-50 giorni. A bordo del furgone un 37enne di carbonia e le sue figlie di nove, cinque e tre anni. Le bambine, in buone condizioni, sono ricoverate al Brotzu in chirurgia pediatrica. Il padre si trova al policlinico di monserrato per fratture e lesioni.

Dall'inizio dell'anno è il terzo incidente mortale in quel tratto di provinciale, quattro le vittime in meno di cinque mesi.