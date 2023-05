A Cagliari torna in scena la Traviata di Verdi

E' la terza opera capolavoro della trilogia popolare di Giuseppe Verdi. La Traviata torna a Cagliari dopo sette anni con un allestimento di grande impatto e riccheza scenica. Al teatro lirico venerdì 26 la prima del melodramma in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave e tratto da La dame aux Camélias di Dumas figlio. L'impianto scenico di grande suggestione è dell'artista ceco Josef Svoboda maestro dello spazio teatrale con la trovata del grande specchio di 250 metri quadrati che durante gli atti rimanda le immagini riflesse dal palcoscenico che si sfogliano come un album dei ricordi.

Tanti e affermati gli artisti in scena. Nel primo cast dell'opera verdiana Gilda Fiume nei panni di Violetta, ruolo tanto amato dal pubblico cagliaritano nel ricordo di Giusi Devinu. Alfredo sarà interpretato da Riccardo della Sciucca. Sul podio dell'orchestra e del coro del teatro lirico, Beatrice Venezi, una delle ultime rivelazioni della scena internazionale. Dopo la prima, repliche sabato 27 e domanica 28. Ancora il 30 e il 31, e poi il primo, il 3 e 4 giugno.