A Sassari in mostra i testamenti dei grandi italiani

Pirandello dispone che il suo funerale sia semplicissimo, che la sua salma sia caricata su un carro di infima classe. Enrico De Nicola chiede di non essere commemorato. Toccanti le ultime volontà di papa Giovanni XXIII, che lascia ai familiari i suoi modesti beni materiali e alla chiesa i suoi risparmi per opere di carità. Sono tre dei 31 testamenti autentici di grandi italiani che hanno fatto la storia del Oaese come Cavour, Garibaldi, Verdi, Enzo Ferrari. Documenti di eccezionale valore raccolti dal Consiglio nazionale e dalla fondazione italiana del notariato ed esposti nella mostra "Io qui sottoscritto", visitabile fino al 4 giugno nei saloni della biblioteca universitaria di Sassari.