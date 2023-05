"Sul risiko degli scali, basta muro contro muro: Regione ed F2i trovino un'intesa"

Nel dibattito sulla fusione degli scali di Olbia e Alghero - deliberata il 29 maggio dalle assemblee di Sogeaal o Geasar - interviene l'esperto del trasporto aereo ed ex docente dell'Università di Cagliari Roberto Devoto, che avverte: bisogno trovare una mediazione F2i è un colosso troppo forte, non rinuncerà mai all'operazione. Il perfezionamento arriverà a 120 dalle delibere, per tentare un dialogo. “Anche il Governo sta cercando una via d'uscita”, spiega il presidente della Commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda.