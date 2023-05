Caro-hotel, Assoutenti: servizi non sempre all'altezza. Gli operatori: tra i migliori d'Italia

Secondo l'associazione dei consumatori Assoutenti le tariffe delle strutture ricettive in Italia hanno subito un aumento medio del 18 per cento nel 2023. Inferiore alla media gli incrementi dei prezzi per soggiornare a Cagliari (+10 per cento), mentre la zona di Olbia-Tempio si posiziona all'ottavo posto in Italia con un + 20 per cento. Si tratta di aumenti dovuti all'impennata dei costi, spiegano gli operatori Patrick Lai e Laura Zazzara, presidente dell'associazione B&B in Cagliari, che conta 300 aderenti. Michele Atzeni, delegato per la Sardegna di Assoutenti, però, sottolinea: non sempre i servizi sono all'altezza di quanto pagato dai turisti. Ma Paolo Manca di Federalberghi dissente: “Le nostre strutture sono tra le migliori d'Italia”.