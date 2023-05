Applausi per il ritorno del maestro Daniel Smith

Grande successo al Lirico di Cagliari per Daniel Smith tornato in Sardegna per un doppio concerto. Il talentuoso direttore australiano ha proposto tre rare e raffinate pagine di Ottorino Respighi e Alfredo Casella, tra i protagonisti del rinnovamento della musica italiana. Nel programma l'esecuzione di Trittico botticelliano, P. 151 e La boutique fantasque, suite dal balletto su musiche di Gioachino Rossini, P. 120 di Ottorino Respighi; Sinfonia n. 3 op. 63 di Alfredo Casella. Classe 1981, Smith, tra gli altri riconoscimenti, ha conquistato nel 2012 il secondo premio nel prestigioso "Sir Georg Solti International Conductors Competition". Stasera la replica

Nel video uno dei brani eseguiti ieri sera