Protestano gli abitanti di uno stabile in via Ugo La Malfa a Sassari. Un palazzo di 7 piani di proprietà di AREA, l'azienda regionale per l'edilizia abitativa. Da quasi un anno, le 14 famiglie che vi risiedono sono costrette a salire e scendere le scale più volte nel corso della giornata, perché l'ascensore è guasto.