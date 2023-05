Bocciata in Consiglio regionale la mozione contro l'assessore Doria

Con 34 voti contrari e 17 favorevoli il Consiglio regionale ha respinto la mozione di censura presentata dalla minoranza nei confronti dell'assessore Carlo Doria. Un esito atteso, giunto alla fine di un dibattito aspro sullo stato della sanità in Sardegna. Centrosinistra e 5 stelle hanno attaccato la giunta Solinas, accusando Doria di non aver fatto nulla per aggredire i principali problemi: dalla lunghezza delle liste d'attesa alla carenza di personale negli ospedali. "Negli ultimi anni abbiamo tagliato le code per numerose prestazioni", ha replicato Doria che ha poi ricordato all'opposizione i provvedimenti presi per reclutare nuovi medici nelle zone disagiate.

A dividere maggioranza e minoranza anche la linea da tenere in vista della visita in Sardegna del ministro Calderoli, che venerdì sarà a Cagliari per un incontro con i capigruppo del Consiglio regionale sull'autonomia differenziata. Incontro giudicato inutile e sbagliato da centrosinistra e 5 stelle che hanno deciso di non partecipare all'appuntamento.