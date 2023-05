Cagliari, domattina allenamento alla Domus

Ad Asseminello prosegue la preparazione del gruppo dei giocatori rossoblù, all’interno del quale è rientrato anche Vincenzo Millico dopo l’indisponibilità che non gli ha permesso di partecipare alla vittoriosa trasferta di Cosenza. Salvo Falco e Capradossi, Ranieri può contare sull’intera rosa in vista dell’appuntamento con il preliminare playoff contro il Venezia alla Domus. Sarà una gara secca, cioè non è prevista una partita di ritorno allo stadio Penzo: un vantaggio da sfruttare assolutamente, quello di giocare in casa un incontro che anche se terminasse con il risultato di parità dopo i tempi supplementari premierebbe il Cagliari per la migliore posizione di classifica raggiunta al termine del campionato.

Per sensibilizzare i tifosi sull’importanza della loro presenza sugli spalti sabato sera, l’allenatore ha anche programmato una sessione di allenamento a porte aperte alla Domus per domani mattina. Sin dal suo ritorno sulla panchina dei sardi Ranieri non ha mai smesso di invocare il sostegno del pubblico, da lui stesso definito alla vigilia del determinarsi della griglia playoff un’arma in più nella fase degli spareggi, quando le partite hanno un peso specifico maggiore rispetto a quelle della stagione regolare.