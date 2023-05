"Aiutateci ad aiutare": il no alla violenza di medici e psichiatri in ricordo di Barbara Capovani

Marcia silenziosa di medici, psichiatri, infermieri insieme alle associazioni di pazienti per chiedere sicurezza laddove si somministrano cure: ospedali, pronto soccorso, ambulatori, guardie mediche. Da piazza Garibaldi a piazza Yenne centinaia di persone hanno sfilato nel nome di Barbara Capovani, la psichiatra di Pisa uccisa da un ex paziente mentre usciva dal lavoro per tornare a casa. Analoghe manifestazioni si sono svolte in tutta Italia.

Nel servizio le interviste a Graziella Boi (direttrice del Dipartimento di salute mentale della Asl di Cagliari), Emilio Montaldo (presidente dell'Ordine dei medici di Cagliati) e Bernardo Carpiniello (Presidente del Consiglio delle Società Europee di Psichiatria).