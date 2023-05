Un posto speciale per l'ex preside Attilio Giacalone

La presidenza dell'Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui” in viale Fra' Ignazio a Cagliari, da oggi è dedicata ad Attilio Giacalone, l'ex preside che ha accompagnato dagli anni 80 generazioni di alunni. Il loro grande affetto,

A 10 anni dalla sua scomparsa, dal loro grande affetto è partita la richiesta di intitolare la sala come segno di grande riconoscenza nei confronti di un docente non vedente, per tutti emblema di libertà e di normalità.

Una richiesta subito accolta dal commissario straordinario dell'Istituto dei Ciechi Maurizio Porcelli e accolta con piacere dai figli come racconta nel servizio Valerio Giacalone.