Cagliari, la spinta dei tifosi per la volata finale

A Oristano il Cagliari di Ranieri ha fatto il pieno di gol ed entusiasmo. Più delle nove reti segnate contro la Tharros ai rossoblù ha fatto bene l'abbraccio dei tifosi: una spinta in più per un finale di stagione tutto da scrivere. Sabato alla Domus arriva il Palermo di Eugenio Corini, privo del suo bomber Brunori, squalificato, ma più che mai in corsa per un posto nella griglia dei playoff.

La data di inizio del torneo a eliminazione, fissato al momento per il 26 maggio rischia intanto di slittare. Tutto dipenderà dall'esito del ricorso della Reggina contro la penalizzazione di sette punti che le è stata inflitta per alcune inadempienze legate agli stipendi.