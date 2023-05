Sciopero WindTre, a rischio 300 lavoratori

Sono 300 i posti a rischio in Sardegna con la riorganizzazione di WindTre, secondo gruppo in Italia di telecomunicazione con 6mila dipendenti.

Il progetto di creazione di due aziende, una di rete e una dei servizi preoccupa i sindacati di categoria che hanno indetto uno sciopero in tutta Italia.

A Cagliari, presidio davanti alla sede di WindTre in piazza Deffenu.

Nel servizio, Marianna Stara (Rsu WindTre Uilcom), Omar Marras (segretario regionale Fistel Cisl) e Giorgio Testoni (Rsu WindTre Cgil).