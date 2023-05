Cinque giorni di eventi a Olbia per il patrono San Simplicio, si comincia coi fuochi d'artifici

Partenza col raduno delle bandiere ex voto e la benedizione. Dopo la messa, al Molo Brin, lo spettacolo pirotecnico.

Domani sera, la celebrazione religiosa precederà l'attesa gara di poesia in lingua sarda in piazza San Simplicio. Alle 22, concerto di Piero Marras al Fausto Noce.

Venerdì, sarà sempre la messa in basilica ad aprire il programma. Seguirà la presentazione del libro Cattedrale di Sardegna e alle 22 l'esibizione dei Nomadi.

Sabato un evento caratteristico: la sagra delle cozze nell'area del Fausto Noce, precederà la celebrazione in basilica e alle 22, sempre al Fausto Noce, il concerto di Giusi Ferreri.

Domenica alle 16, un altro appuntamento ormai stabile: il Palio della Stella, a cui parteciperanno 26 comuni della provincia. Lo spettacolo equestre prevede anche le pariglie di Ollolai, Oristano e Pattada.

Alle 19 i vespri solenni in onore del patrono. I canti liturgici saranno eseguiti dal coro Olbia Folk Ensemble. Chiude uno spettacolo di cabaret.

La giornata di lunedì sarà quasi interamente dedicata alla dimensione devozionale. Il fitto programma che inizia nelle prime ore del mattino avrà i suoi momenti più sentiti alle 11.30 con la solenne messa pontificale presieduta dal vescovo Sanguinetti che parteciperà alle 18 alla conclusiva processione lungo le vie cittadine. Ultimo atto alle 21: la rassegna regionale del folklore.