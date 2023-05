"Con l'Einstein Telescope arriveremo alle origini dell'universo"

L'Einstein telescope, per ospitare il quale l'Italia candida la Sardegna e la miniera di Sos Enattos, sarà uno strumento straordinario. Grazie alla sua straordinaria sensibilità ci porterà a studiare le onde gravitazionali dell'origine dell'universo. E' il sogno e la speranza dell'Astrofisica del GSSI Marica Branchesi, che ha partecipato, insieme a 220 scienziati europei, al XIII Simposio internazionale su ET che si è tenuto a Cagliari la scorsa settimana. Ecco l'intervista integrale in cui la scienziata esperta mondiale di astronomia multimessaggera traccia l'orizzonte futuro della ricerca che potrebbe avere la Sardegna come suo centro.