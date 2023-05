Continuità territoriale, il piano: incentivi per nuove rotte senza violare le regole europee

Un nuovo modello di continuità basato sul diritto alla mobilità ma anche allo sviluppo turistico: al centro di un convegno della Fit Cisl, la proposta dell'Università di Sassari che la Regione discuterà per dare una svolta ai trasporti aerei. Se l'Europa consentirà incentivi per nuove rotte, sarà poi la Regione a valutare quali saranno necessarie al turismo. Per la Cisl, l'interesse pubblico deve restare prevalente, ma è possibile coinvolgere gli scali minori per una maggiore offerta.

Ancora polemica, intanto, sulle proprietà degli aeroporti. La Cgil dice no alla eventuale privatizzazione di Elmas: nessuna ragione per vendere asset realizzati con fondi pubblici.