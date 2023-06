Maltempo, ancora danni e disagi nel Sassarese e nel Sulcis

Il Meilogu resta la zona più colpita. Ma nubifragi e grandinate non hanno risparmiato nemmeno il sud dell'isola. Il Sulcis, soprattutto, e anche cagliari.

L'ondata di maltempo che da inizio settimana si è abbattuta sulla sardegna ha concesso ieri sera una tregua di alcune ore, l'allerta gialla, criticita' ordinaria, resta in vigore però fino alla mezzanotte di oggi. Pesanti i danni causati dalle piogge eccezionali e dalla grandine. Case e strade allagate - chiusa, tra le altre la 195 nei pressi di sant'Anna Arresi per l'esondazione di un torrente - e poi crolli, smottamenti: da Bonorva a Carbonia, da Pirri fino a Thiesi e Bonannaro, che ha dichiarato lo stato di calamità. Ancora si lavora per ripulire dal fango abitazioni e attività commerciali, ma a preoccupare è anche la situazione delle campagne.

Coldiretti e Confagricoltura chiedono dunque alla Regione aiuto e ristori immediati ma soprattutto misure strutturali per fronteggiare il cambiamento climatico in atto.

Nel servizio l'intervista di Mario Mossa al sindaco di Bonannaro Giovanni Carta