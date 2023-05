Mad for Science, studenti di Elmas in finale a Torino

L'anno scorso hanno partecipato per la prima volta con uno studio sull'estrazione degli oli essenziali. Quest'anno gli studenti dell'Istituto agrario "Duca degli Abruzzi" di Elmas sono arrivati tra gli otto finalisti del concorso “Mad for Science”, con il progetto “FIRE - Igniteminds” sul biorisanamento dei terreni devastati dagli incendi con l’utilizzo di microorganismi pionieri per la rigenerazione e la stabilizzazione del suolo.

Il concorso, promosso dalla Fondazione DiaSorin, premia la passione per le scienze della vita, il talento e il lavoro in team e ha lo scopo di ideare una serie di esperienze didattiche di laboratorio coerenti con il tema “le biotecnologie al servizio della salute delle persone e dell’ambiente”, ovvero il riconoscimento di come le biotecnologie possono fattivamente essere utilizzate in laboratorio o sul campo, per garantire la salute della nostra specie e del Pianeta.

Al progetto hanno partecipato l'AGRIS l'agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale ed in particolare l’azienda sperimentale di San Michele a Ussana, il prof. Ignazio Floris dell'Università di Sassari e il Consorzio Uno di Oristano con la collaborazione della Elena Tamburini docente del corso di biotecnologie microbiche dell'Università di Cagliari.

Il 24 maggio a Torino, il Team dell’Istituto tecnico agrario composto da Sofia, Giovanni, Giorgio, Francesca e Filippo si giocherà la possibilità di vincere un biolaboratorio dal valore complessivo di 75mila euro.

Nel servizio l'intervista al responsabile del progetto Davide Espa, docente di chimica dell'Istituto agrario, e agli studenti che presenteranno il progetto a Torino.