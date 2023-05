Emergenza cavallette, l'accusa di Adiconsum: "La Regione ha sottovalutato il problema"

Il problema cavallette nella piana di Ottana non è una novità, ma ancora una volta la Regione si trova impreparata ad affrontare l'emergenza. E' la posizione di Adiconsum Sardegna, che chiede misure urgenti a tutela della popolazione e dell'economia locale.



L'associazione per la difesa dei consumatori, si schiera con Coldiretti nell'appello a far partire immediatamente gli indennizzi in favore degli agricoltori danneggiati. I nidi delle cavallette, fa sapere l'agenzia per lo sviluppo rurale Laore, sono stati riscontrati finora su circa 25mila ettari di terreno. Ma per capire appieno la situazione servirà un'altra dozzina di giorni. 200 gli uomini al lavoro per il contrasto; si cerca di arrivare a 50 macchine irroratrici di disinfestante, una ventina arriveranno entro una settimana: quelle impiegate fanno già 40 interventi al giorno.

Il fenomeno, ricordano gli esperti dell'agenzia, è ciclico: sarebbe servito, e servirà, un monitoraggio ogni anno. I sindaci intanto avvertono: a rischio c'è la tenuta sociale.