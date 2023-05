Emergenza cavallette su migliaia di ettari di terreno

Le cavallette hanno deposto uova su oltre 20mila ettari di terreno, con una tempistica diversa rispetto all'anno scorso. Il quadro completo si avrà entro una dozzina di giorni, ma la preoccupazione è alta. Per far fronte al fenomeno sono in 200 al lavoro tra agenzia Laore, Forestas e altri.

Intanto l'associazione dei consumatori Adiconsum con Coldiretti chiede indennizzi immediati per gli agricoltori danneggiati.