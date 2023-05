Ficus crolla su un'edicola, tragedia sfiorata a Cagliari

Per Gianluigi Bacchetta, esperto di Botanica e docente all'Università di Cagliari, il crollo di una parte del grande ficus secolare che si è abbattuto su un'edicola in via Roma poteva essere previsto.

Intanto in una nota, il comune di Cagliari precisa: nessun segnale di cedimento dell'albero. L'ipotesi è che a causare la caduta del ramo possano essere stati dei parassiti specializzati nell'attaccare il legno. La risposta arriverà dagli esperti dell'Università di Sassari, che analizzeranno alcune sezioni del tronco caduto.