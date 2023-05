Fusione aeroporti di Olbia e Alghero: è muro contro muro fra Regione e proprietà degli scali

La fusione degli aeroporti di Alghero e Olbia. Dopo il vertice convocato dal Ministero dei Trasporti, è muro contro muro fra Regione e società F2i. Nessun passo indietro da parte della proprietà dei due scali, ma neanche della Regione. Il presidente Solinas chiede l'apertura immediata di confronto politico: la Regione non rinuncerà a esercitare il proprio ruolo in materia aeroportuale e di trasporto in generale.

Si attendeva l'apertura di una porta o almeno uno spiraglio. Invece dal vertice romano non è venuta fuori nessuna concessione. I consigli di amministrazione di lunedì, da cui dovrebbe venir fuori la deliberazione della fusione degli scali di Olbia e Alghero, che la Regione osteggia, non saranno posticipati.

Durissima la reazione del Presidente della Regione Solinas che, chiedendo un urgente confronto politico, ha detto che la giunta ha dato piena disponibilità a fare tutti gli approfondimenti e le discussioni possibili, ma non rinuncerà mai a governare, per la parte che le è di competenza, la politica aeroportuale e trasportistica della Sardegna, perché il diritto alla mobilità o all'accessibilità che passa attraverso gli aeroporti rappresenta il presupposto per qualsiasi altra politica di sviluppo.

L'assessore ai trasporti, Antonio Moro, ha detto che il confronto potrebbe essere più produttivo nell'interesse della Sardegna con un impegno a evitare i due appuntamenti di lunedì prossimo delle assemblee dei soci. Serve un tempo tecnico perché il gruppo di lavoro (istituito la scorsa settimana dalla giunta regionale per affrontare gli aspetti dei temi della prospettata fusione) possa valutare tutta la documentazione e la regione sia così in grado di esercitare i propri diritti con consapevolezza e attraverso una fase di studio importante. Prendere a sportellate la Regione, ha concluso Moro, è inaccettabile e non è rispettoso dell'istituzione autonomistica.