Geppi Cucciari torna a teatro con Perfetta

Viaggio nell'universo femminile con “Perfetta”, intrigante monologo al femminile con testo e regia di Mattia Torre, uno degli autori più interessanti del panorama italiano, prematuramente scomparso nel 2019, nell'interpretazione brillante di Geppi Cucciari.

Sold out al Teatro Massimo di Cagliari le due date in cartellone 17 maggio e giovedì 18 nell'ambito del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna. La tournée nell'Isola prosegue con un duplice appuntamento venerdì 19 maggio alle 21 al Teatro Civico di Alghero e sabato 20 maggio alle 21 al Teatro Verdi di Sassari.