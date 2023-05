I grandi del vino celebrano il Cannonau

Grande successo per la prima edizione di Cannonau Likeness International. Tre giorni di degustazioni, convegni e incontri formativi per celebrare il re dei vitigni: il Cannonau. 500 anni di storia. Il più coltivato nell'Isola e soprattutto il più amato e diffuso. Un nome che racconta legami, amore per la terra e passione. Esportato in tutto il mondo, il cannonau è negli anni diventato un brand per la Sardegna che per tre giorni lo ha celebrato ad Oliena dove sono arrivati alcuni dei massimi esperti del settore come Stevie Kim , Charly Arturaola, Dominga Cotarella, Maria Ida Avallone, Roberta Porceddu, Nina Puddu, Pierpaolo Chiasso, Giovanni Sechi, Antonella Usai e Frédéric Galtier. A fare gli onori di casa il sindaco di Oliena Sebastiano Congiu, Mariano Murru presidente Assoenologi Sardegna, Giacomo Spissu presidente Fondazione di Sardegna, Davide Gangi presidente Vinoway Italia.

Tra gli ospiti anche l'assessora regionale dell'agricoltura Valeria Satta che ha sottolineato:"I vini della Sardegna non smettono di essere premiati e ricevere importanti riconoscimenti a livello mondiale" ha ricordato l'esponente della giunta che ha aggiunto "Oliena è stata in questi tre giorni il fulcro di eventi importantissimi su tutto ciò che ruota intorno al mondo del vino: imprenditoria, con un occhio particolare a quella femminile, perché sono tante

oggi le aziende agrotecniche e vitivinicole gestite da donne. Oltre al mondo del food e del turismo, perché come testimonia quest'evento, i nostri prodotti uniti alle bellezze dei nostri territori sono capaci di attrarre in visitatori in ogni stagione dell'anno. La Sardegna è unica come i suoi prodotti".