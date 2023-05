Il pianoforte di Martha Noguera incanta il pubblico di Cagliari

Un ritorno atteso, quello di Martha Noguera a Cagliari, dove la virtuosa argentina si era esibita due volte in passato, da solista e al fianco dell'orchestra del lirico. Il suo concerto a palazzo Siotto ha aperto “Musica tra le righe”, rassegna di musica da camera e incontri con il pubblico, tornata per la prima volta in presenza dal 2019. Nel servizio anche l'intervista a GIULIO BIDDAU (DIRETTORE ARTISTICO "MUSICA TRA LE RIGHE").