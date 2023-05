Il ponte del 2 giugno sarà il primo vero test per la stagione del turismo nell'isola

Per il ponte del 2 giugno è probabile un incremento degli arrivi, ma gli operatori turistici sono preoccupati per i prezzi troppo alti dei trasporti, in particolare di quelli aerei.

Già da qualche mese, secondo sondaggi di istituti accreditati, è previsto un nuovo record per il turismo in Sardegna. Gli arrivi dovrebbero essere 3 milioni, con un incremento di circa il 10 per cento nell'arco dell'anno. Si parla di oltre 14 milioni di presenze, con un aumento di quasi il 12 per cento rispetto al 2022. Dati che collocano la Sardegna al quinto posto fra le destinazioni più richieste solo per quanto riguarda l'estate. A propostio della stagione di punta, l'imminente ponte del 2 giugno rappresenta un appuntamento che merita osservazione. Innanzitutto perché per quella data tutte le strutture alberghiere saranno aperte. Ma sarà un banco di prova anche sugli effetti che avrà l'innanzalmento vorticoso dei prezzi, in particolare nel trasporto aereo. Nelle tratte nazionali di può arrivare anche a superare i 600 euro per andata e ritorno. Il presidente della federalberghi Paolo Manca riferisce che questa impennata è rilevante anche per i collegamenti con la Germania.

In ogni caso sarà un test interessante perché chi verrà in Sardegna non si tratterà mediamente più di cinque giorni e per la gran parte dei casi deciderà solo all'ultimo minuto.