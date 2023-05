Il violinista Massimo Quarta apre a Sassari la stagione sinfonica dell'Ente Concerti De Carolis

Paganini, Bach e Mendelssohn per inaugurare, con Massimo Quarta, il nuovo corso dell'Ente Concerti De Carolis, ospitato in un teatro comunale che ha sperimentato la nuova camera acustica. Ad aprire il programma, il concerto in mi minore di Mendelsshon, fra le composizioni più apprezzate di sempre per violino e orchestra. Massimo Quarta, allievo, fra gli altri, di Salvatore Accardo, è ritenuto fra i più grandi della sua generazione. Prima di tornare a Mendelsshon per la seconda parte, con la sinfonia numero 4 ispirata dalle atmosfere italiane, Quarta ha offerto un emozionante intermezzo con un capriccio di Paganini e una sonata di Bach.

A un altro grande interprete della scena internazionale il compito di muovere il secondo passo del programma sinfonico sassarese: il pianista tedesco Alexander Lonquich sarà solista e direttore domenica in un concerto in cui sarà protagonista Beethoven.