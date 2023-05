Naufragio, il sub superstite aspetta la convocazione della Procura

L'unico in grado di raccontare cosa è accaduto sulla barca il pomeriggio del 12 aprile è Giovannino Pinna, il pescatore 35enne di Sassari uscito in mare con suo cugino Davide Calvia, 38 anni, nel Golfo dell'Asinara.

Poi il naufragio dei due pescatori.

Giovannino è stato ritrovato miracolosamente vivo dopo 24 ore in condizioni critiche sulla spiaggia di Marritza. Di suo cugino Davide invece nessuna traccia fin quando il suo corpo non è stato rinvenuto sulla costa di castelsardo 10 giorni dopo .

Per l'incidente indaga la procura di Sassari che ha iscritto nel registro degli indagati Giovannino Pinna accusato di naufragio colposo.

Dal ricovero al santissima annunziata al ritorno a casa per proseguire le terapie riabilitative, il sopravvissuto alla tragedia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Il suo legale Luca Barroccu ribadisce che il suo assistito è in attesa di essere convocato dalla procura di Sassari per raccontare la sua versione.

Nel frattempo l'esame autoptico sul corpo di Davide Calvia ha infittito il mistero intorno alla vicenda, rivelando lesioni non compatibili con un annegamento e gli urti sugli scogli.

L'avvocato Barroccu precisa che non è stato richiesto un consulente di parte.

In attesa della relazione completa del medico legale entro giugno, la famiglia di Davide spera di conoscere la verità il prima possibile.