La fine della pandemia. In tre anni, in Sardegna, è costata la vita di quasi 3000 persone

Il virus ha fatto irruzione in Sardegna passando da Sassari. Nei primi mesi della pandemia, in provincia sono stati registrati anche i due terzi dei contagi dell'intera isola, con un incremento esponenziale delle vittime: perfino 10 in un solo giorno. Le strutture sanitarie si sono trovate al collasso. Mancavano i tamponi e la possibilità di processarli in tempi relativamente brevi per i solare i focolai. Per questo, alla fine di marzo del 2020, il ministero della Difesa mobilitò i medici dell'unità speciale di Roma che, con l'aiuto dei militari della Brigata Sassari, fecero uno screening completo a Casa Serena, dove si contarono venti morti.

Il 15 aprile, il caso più eclatante: il decesso del chirurgo Marco Spissu forse infettato durante un intervento al Policlinico Sassarese su un paziente la cui positività non era stata rilevata. Nel frattempo continuavano a salire i contagi, al ritmo medio di un centinaio al giorno. Solo dopo alcuni mesi le proporzioni fra positivi e popolazione isolana raggiunsero dimensioni in linea con la densità demografica.

Il bilancio dell'ondata pandemica, al 16 febbraio di quest'anno indica che, a causa del Covid, nella nostra isola, hanno perso la vita 2920 persone e i contagiati sono stati oltre mezzo milione.