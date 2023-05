"Maggio mese determinante per la candidatura dell'Einstein Telescope a Lula"

La ministra Bernini non lo dice apertamente. Ma quella attesa nei prossimi venti giorni è una presa di posizione ufficiale della premier Meloni a sostegno della candidatura di Lula a ospitare l'Einstein telescope. In video collegamento con il simposio internazionale sull'Et in corso a Cagliari, la ministra ha ribadito il grande impegno del Governo e della Regione a supporto dell'iniziativa e ha rassicurato i comuni nella zona di Lula interessati dai vincoli posti dal governo a tutela del progetto di Sos Enattos. Siamo disponibili al dialogo con gli enti locali interessati, assicura la ministra. Un invito subito accolto dalla Regione e dai sindaci interessati.