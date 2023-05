Malore dell'autista, il bus finisce fuori strada

Si è accasciato sul volante e l'autobus è finito fuori strada, travolgendo un palo del semaforo, una panchina e qualche albero.

E' stato probabilmente causato da un malore dell'autista l'incidente avvenuto stamattina, intorno alle 7.30, a Quartu Sant'Elena, all'incrocio tra viale Colombo e via S'Arrulloni.

La zona è generalmente molto trafficata, ma per fortuna non ci sono stati feriti.

Il bus, un mezzo del Ctm in servizio sulla linea Cagliari-Quartu, non aveva passeggeri a bordo. Pericolo scampato anche per il conducente. Trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale Brotzu, avrebbe riportato solo lievi contusioni.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale e una squadra dei vigili del fuoco. In azione anche i tecnici dell'azienda di trasporto pubblico, che dovranno accertare la dinamica dei fatti.