Maltempo, allagamenti e strade bloccate nel Sassarese e nel Sulcis

Strade trasformate in fiumi, case allagate, frane e cedimenti. Sono ingenti i danni causati dal violento nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio sul Nord Sardegna, colpendo in particolare alcuni centri del Sassarese. Decine gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile a Oschiri, Berchidda e Bonannaro, moltissime abitazioni sono state evacuate. A Thiesi, un torrente ha esondato, bloccando alcune strade. L'acqua ha invaso anche il cimitero comunale, facendo crollare una fila di loculi. Forti disagi sulla statale 131, principale arteria dell'isola, dove in alcuni tratti l'asfalto ha ceduto. E il maltempo non ha risparmiato neanche il Sulcis. A Carbonia sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia in meno di due ore, allagando strade, scantinati e piani terra. Pesante l'impatto sulla circolazione.