Materiali di scarto per produrre energia e idrogeno, ricerca e innovazione alla Sotacarbo

Recuperare i materiali di scarto per produrre idrogeno e energia. Questo uno degli elementi chiave nella transizione verso l'annullamento delle emissioni nette di anidride carbonica. Nei laboratori della Sotacarbo, sorti dove prima c'era l'ex miniera di serbariu a Carbonia, è una delle linee di studio principali per la quarantina di ricercatori che ci lavorano. In fase di sviluppo ci sono diverse tecnologie per produrre gas sintetici, ricchi di idrogeno. Partendo da scarti alimentari, da alghe infestanti, fino a varie tipologie di rifiuti di plastici. Dai prototipi di laboratorio si passa poi ai test su impianti di grandi dimensioni.



Nel servizio le interviste ad Alberto Pettinau (Direttore scientifico Sotacarbo), Mario Porcu (Presidente Sotacarbo), Caterina Frau (Ingegnere)