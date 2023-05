Maxi struttura in un terreno di fronte a Tavolara, protestano gli ambientalisti

A pubblicare per primo la fotografia il Corriere della Sera con richiamo in prima pagina. Un lungo articolo firmato da Gian Antonio Stella e titolo eloquente: le nozze del principe e l'ecomostro davanti a Tavolara. Il riferimento è a una struttura in tubi innocenti lunga una settantina di metri, profonda una trentina e alta una quindicina. Realizzata in 24 ore in un terreno privato nel territorio di Loiri Porto San Paolo a sud di Olbia, sarebbe destinato a ospitare il 10 giugno la festa di matrimonio del figlio del re di Giordania. Il sindaco del centro gallurese, Francesco Lai, ha inviato sul posto la polizia locale per un sopralluogo che ha accertato la natura amovibile della struttura, senza traccia di basi in cemento.

Il primo a segnalare l'imponente gazebo è stato Stefano Deliperi del Gruppo di intervento giuridico che ha chiesto l'accesso agli atti. Il sindaco Lai si dice certo che l'opera verrà smantellata subito dopo l'evento.