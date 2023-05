Internet trappola per i ragazzi, navigano 6 ore al giorno. L'allarme: "Dipendenze da curare"

Dati allarmanti sugli abusi da social network tra i giovani dagli 11 ai 17 anni, in base a uno studio della Fondazione Stella Maris e l'Ausl di Bologna: "Il 12 per cento dei giovani non riesce a dire di no ai videogiochi, il 2,5 per cento fa un uso incontrollato dei social network e l'1,8 per cento si chiude in camera per mesi e vive solo attraverso lo schermo di pc e telefono". La ricerca è stata oggetto di dibattito al convegno dei neuropsichiatri italiani organizzato a Cagliari. Il docente di Farmacologia dell'Università del capoluogo sardo, Marco Pistis, ha spiegato: necessarie cure come per le altre dipendenze.