Pericolo crolli in via Dettori a Cagliari, iniziano le indagini nel sottosuolo

Operai di nuovo in via Dettori a Cagliari, chiusa da ormai quattro mesi per dissesto. E' la seconda fase, partita in ritardo di settimane: si toglie la tettoia di legno, al suo posto c'è già una rete che ha raccolto nuovi calcinacci, poi si rimuoverà il basolato per le indagini sotterranee. E c'è una nuova data - il 14 luglio - per il consulente del tribunale Fausto Mistretta per la consegna della relazione. Lavori per 180mila euro pagati dal comune.